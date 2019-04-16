Надежда Савченко вышла на свободу
01:45 16.04.2019 Источник: Интерфакс
Народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. Соответствующее решение было принято судом в ночь на вторник.
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