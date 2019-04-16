Надежда Савченко вышла на свободу

01:45 Источник: Интерфакс

Народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. Соответствующее решение было принято судом в ночь на вторник.