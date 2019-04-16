0
0
14
НОВОСТИ

Потушен пожар в Нотр-Дам

09:00 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Горение продолжалось больше девяти часов, шпиль и кровля храма обрушились. Пожарным удалось справиться с огнем в Нотр-Даме, но они продолжат следить за остаточными возгораниями и охлаждать горячие части здания, чтобы не допустить возобновления пожара. Об этом сообщает газета «Фигаро» со ссылкой сотрудников экстренных служб.

Пожар начался около восьми часов вечера по Москве. Сначала у собора обрушился шпиль, а потом примерно две трети кровли. При этом стены и каркас здания, а также две башни, удалось уберечь от разрушения. Кроме того, огонь не затронул реликвии, хранящиеся в храме, включая Терновый венец Иисуса Христа. По предварительным данным, в результате тушения серьезно пострадал один пожарный, но жертв удалось избежать.

Для реставрации храма уже был открыт общенациональный сбор пожертвований. Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в связи с пожаром. 

В соборе проводились реставрационные работы. По данным телеканала BFMTV, следователи склоняются к версии о том, пожар начался с возгорания на строительных лесах.

«В соборе Парижской Богоматери сгорела сама история Франции», — сказал президент республики Эмманюэль Макрон. «Тем не менее, — заверил он, — «удалось избежать самого худшего. И собор смогли спасти». Макрон заверил, что «исторический памятник будет восстановлен». «Для этого привлекут лучших и талантливых специалистов».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 16.04.2019
"Газпром" возобновил покупку газа у Туркмении
0
19
01:45 16.04.2019
Надежда Савченко вышла на свободу
0
445
00:15 16.04.2019
Мэр Парижа: Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства из горящего собора
0
304
23:37 15.04.2019
Ближайшие полтора часа будут решающими для судьбы горящего собора Нотр-Дам - пожарные
0
500
22:40 15.04.2019
Огонь не затронул реликвии - представитель Нотр-Дам
0
543
22:00 15.04.2019
СМИ сообщили о бегстве из страны главного военного прокурора Украины
0
687
21:13 15.04.2019
У горящего Собора Парижской Богоматери обрушился шпиль (ВИДЕО)
0
625
20:25 15.04.2019
В Париже горит Нотр-Дам (ВИДЕО)
0
704
20:00 15.04.2019
Путин расширил полномочия Роскосмоса
0
830
19:20 15.04.2019
США сохранят часть контингента в Сирии, чтобы не допустить усиления влияния РФ и Ирана - Госдеп
0
636

Возврат к списку