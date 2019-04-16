Неподалеку от дома Зеленского задержали людей с пулеметом
10:00 16.04.2019 Источник: Известия
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести». Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.
По его словам, злоумышленники переоборудовали джип под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, с убойной дальностью более 3 км.
Свою «жертву» они ожидали в лесу неподалеку от дороги к коттеджному поселку «Перлина Італії».
«Полицией проверяется информация о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты», — написал Геращенко.
О задержании предположительно киллеров сообщил и генпрокурор Украины Юрий Луценко. Однако по его версии, преступники ожидали криминального авторитета.
Тем не менее в данном поселке находится дом Владимира Зеленского, пишет издание «Стена». Известия
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