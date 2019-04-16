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НОВОСТИ

Жителям ДНР и ЛНР могут разрешить получать гражданство РФ по облегченной схеме - СМИ

11:00 16.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно“Ъ”, российские власти намерены разрешить жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

По словам источников “Ъ”, вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ президента России. Он может появиться сразу после президентских выборов на Украине.

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