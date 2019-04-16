Госдеп США одобрил военную сделку с Тайванем

10:05 Источник: Газета.Ru

Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню программы обучения пилотов и обслуживания истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В заявлении говорится, что продажа Тайваню данных «вооружений и их обслуживания» не изменит баланс сил в регионе. Также в заявлении отмечается, что сумма сделки может составить $500 млн.



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа дала «молчаливое согласие» на покупку Тайванем 60 истребителей F-16. Позднее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали США «строгое представление» в связи с их намерением продать новые истребители и танки Тайваню. Газета.Ru

