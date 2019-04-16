Госдеп США одобрил военную сделку с Тайванем
10:05 16.04.2019 Источник: Газета.Ru
Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню программы обучения пилотов и обслуживания истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
В заявлении говорится, что продажа Тайваню данных «вооружений и их обслуживания» не изменит баланс сил в регионе. Также в заявлении отмечается, что сумма сделки может составить $500 млн.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа дала «молчаливое согласие» на покупку Тайванем 60 истребителей F-16. Позднее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что китайские власти сделали США «строгое представление» в связи с их намерением продать новые истребители и танки Тайваню. Газета.Ru
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