0
0
143
НОВОСТИ

Структуру Нотр-Дама удалось спасти, но ситуация крайне сложная - министр культуры Франции

11:05 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная структура собора Парижской Богоматери спасена, но ситуация остается крайне сложной. Об этом во вторник заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

"Основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная", - сказал он в эфире радиостанция "Франс интер". "Этой ночью сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 16.04.2019
В транспортном комитете Госдумы негативно отнеслись к планам сделать перекрестки платными
0
11
12:00 16.04.2019
Госдума приняла закон о надежном Рунете
0
26
11:32 16.04.2019
США в 2018 году почти в два раза увеличили экспорт нефти
0
80
11:20 16.04.2019
SpaceX потеряла центральную ступень Falcon Heavy из-за волнения на море
0
115
11:00 16.04.2019
Жителям ДНР и ЛНР могут разрешить получать гражданство РФ по облегченной схеме - СМИ
0
181
10:32 16.04.2019
Опрос показал высокий уровень одобрения Сталина россиянами
0
181
10:20 16.04.2019
Семья французских бизнесменов выделила €100 млн на восстановление Нотр-Дама
0
177
10:05 16.04.2019
Госдеп США одобрил военную сделку с Тайванем
0
201
10:00 16.04.2019
Неподалеку от дома Зеленского задержали людей с пулеметом
0
207
09:32 16.04.2019
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
0
292

Возврат к списку