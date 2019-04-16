Структуру Нотр-Дама удалось спасти, но ситуация крайне сложная - министр культуры Франции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная структура собора Парижской Богоматери спасена, но ситуация остается крайне сложной. Об этом во вторник заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

"Основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная", - сказал он в эфире радиостанция "Франс интер". "Этой ночью сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа", - отметил он.

