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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о надежном Рунете

12:00 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Согласно окончательной редакции текста, отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в РФ будет Роскомнадзор. В случае возникновения угроз стабильной работе Сети в России ведомство сможет "осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".

Также в подзаконных актах правительства должны быть прописаны "требования к организационно-техническому взаимодействию в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования и способы определения Роскомнадзором технической возможности исполнения указаний, передаваемых в рамках централизованного управления", говорится в тексте. Помимо этого, в компетенции кабмина - "определение условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам".

Данные средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор. Ведомство будет также определять технические условия установки этих систем, а также требования к сетям связи при их использовании. Операторы, установившие такие средства, освобождаются от обязанности блокировать запрещенную информацию, если доступ к ней в сети связи этого оператора ограничивается с помощью указанных систем в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования (поскольку ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор).

Для операторов связи, собственников или владельцев технологических сетей связи, иных лиц при использовании линий связи, пересекающих госграницу РФ, вводится обязанность в сроки, порядке, составе и формате, определяемых Роскомнадзором, предоставлять ему в электронной форме информацию о средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи.

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