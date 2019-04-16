В транспортном комитете Госдумы негативно отнеслись к планам сделать перекрестки платными
12:05 16.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В транспортном комитете Госдумы опровергли планы сделать перекрёстки платными. Член парламентского комитета по транспорту и строительству Максим Сураев в беседе с «Говорит Москва» раскритиковал инициативу экспертов «Автонета» и заявил, что на законодательном уровне этот проект не обсуждается.
«Я слышал эту новость. Первая реакция моя негативная. Читал обоснования, что будут оптимизировать. И это вместо того, чтобы строить развязки, убирать светофоры, улучшать те же самые перекрёстки и расширять дороги, строить альтернативные маршруты объезда и так далее. Больше напоминает «лучшее средство от головной боли – это гильотина».
Мне кажется, это уже чересчур, это уже перебор. Пока никакой законодательной инициативы не было, никаких предложений пока не было. Это просто пока какой-то фоновый шум».
Ранее стало известно, что эксперты Национальной технологической инициативы «Автонет» предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.
Эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта «Умный город», рассказал представитель организации агентству РИА Новости. Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, назывались Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.
НОВОСТИ
- 12:00 16.04.2019
- Госдума приняла закон о надежном Рунете
- 11:32 16.04.2019
- США в 2018 году почти в два раза увеличили экспорт нефти
- 11:20 16.04.2019
- SpaceX потеряла центральную ступень Falcon Heavy из-за волнения на море
- 11:05 16.04.2019
- Структуру Нотр-Дама удалось спасти, но ситуация крайне сложная - министр культуры Франции
- 11:00 16.04.2019
- Жителям ДНР и ЛНР могут разрешить получать гражданство РФ по облегченной схеме - СМИ
- 10:32 16.04.2019
- Опрос показал высокий уровень одобрения Сталина россиянами
- 10:20 16.04.2019
- Семья французских бизнесменов выделила €100 млн на восстановление Нотр-Дама
- 10:05 16.04.2019
- Госдеп США одобрил военную сделку с Тайванем
- 10:00 16.04.2019
- Неподалеку от дома Зеленского задержали людей с пулеметом
- 09:32 16.04.2019
- В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать