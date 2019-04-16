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В транспортном комитете Госдумы негативно отнеслись к планам сделать перекрестки платными

12:05 16.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В транспортном комитете Госдумы опровергли планы сделать перекрёстки платными. Член парламентского комитета по транспорту и строительству Максим Сураев в беседе с «Говорит Москва» раскритиковал инициативу экспертов «Автонета» и заявил, что на законодательном уровне этот проект не обсуждается.

«Я слышал эту новость. Первая реакция моя негативная. Читал обоснования, что будут оптимизировать. И это вместо того, чтобы строить развязки, убирать светофоры, улучшать те же самые перекрёстки и расширять дороги, строить альтернативные маршруты объезда и так далее. Больше напоминает «лучшее средство от головной боли – это гильотина».

Мне кажется, это уже чересчур, это уже перебор. Пока никакой законодательной инициативы не было, никаких предложений пока не было. Это просто пока какой-то фоновый шум».

Ранее стало известно, что эксперты Национальной технологической инициативы «Автонет» предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.

Эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта «Умный город», рассказал представитель организации агентству РИА Новости. Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, назывались Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

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