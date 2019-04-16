Внедрение платного проезда на перекрестках опровергли в НТИ

13:20

В НТИ AutoNet заявили, что в РФ не планируется введение платных перекрестков.

«В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится. 24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы организации. ntinews.ru

