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НОВОСТИ

Внедрение платного проезда на перекрестках опровергли в НТИ

13:20 16.04.2019

В НТИ AutoNet заявили, что в РФ не планируется введение платных перекрестков.

«В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится. 24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы организации. ntinews.ru

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