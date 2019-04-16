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РАН предложила увеличить расходы на фундаментальную науку на 20 млрд руб. в 2020 г.

15:12 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская академия наук (РАН) разработала проект по финансированию фундаментальных исследований на 2020 год и предлагает увеличить объем выделяемых из бюджета РФ средств со 179 млрд рублей в 2019 году до 199 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил в ходе президиума Российской академии наук (РАН) вице-президент академии Юрий Балега.

"То, что реально мы имеем - расходы РФ на фундаментальные исследования в 2019 году - всего 179 млрд рублей, общая сумма, или 0,17% ВВП. На следующий год предполагается увеличить примерно на 20 млрд рублей, до 199 млрд рублей", - сказал Балега.

В частности, из этой суммы Минобрнауки планируется выделить 158,4 млрд рублей, в том числе 21,3 млрд - финансирование Российского научного фонда, которое ведется через министерство. На фундаментальные исследования РАН планируется 4,2 млрд рублей, 2,1 млрд - на НИЦ "Курчатовский институт", 22 млрд - на Российский фонд фундаментальных исследований.

"Академия должна разработать и представить правительству проект по финансированию фундаментальных и поисковых исследований. Эти наши рекомендации предварительно должно утвердить Общее собрание академии наук", - отметил Балега.

Общее собрание РАН пройдет 23-24 апреля в Москве.

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