0
0
74
НОВОСТИ

Правнук Сталина назвал моральными уродами оправдавающих репрессии

16:00 16.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правнук Сталина назвал дегенератами оправдавших сталинские репрессии. Ранее «Левада-центр» представил результаты опроса, согласно которому 46 процентов респондентов считают оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху.

Яков Джугашвили заявил радиостанции «Говорит Москва», что его покоробили эти данные.

«Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости».

По данным «Левада-центра», в целом уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд. Его роль в истории положительно оценивают 70% респондентов.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 16.04.2019
"Укрнафта" выиграла в международном арбитраже спор с РФ из-за имущества в Крыму
0
40
16:22 16.04.2019
Лыжный поход московских школьников к Северному полюсу отменили в последний момент
0
45
16:12 16.04.2019
Россия признает новые суданские власти - замглавы МИД
0
77
15:32 16.04.2019
Основная версия пожара Нотр-Дам - случайное возгорание — прокурор Парижа
0
127
15:12 16.04.2019
РАН предложила увеличить расходы на фундаментальную науку на 20 млрд руб. в 2020 г.
0
148
15:00 16.04.2019
Суд принял решение об УДО Варвары Карауловой
0
155
14:32 16.04.2019
Власти Эстонии выделят деньги на создание памятника Фаддею Беллинсгаузену
0
183
14:12 16.04.2019
Зеленский перед вторым туром опережает Порошенко на 47 процентных пунктов - опрос
0
240
14:00 16.04.2019
Путин одобрил проектирование ВСМ Москва - Петербург, решения по участку до Казани нет
0
252
13:32 16.04.2019
Название петрозаводского аэропорта избавили от связей с потусторонним
0
283

Возврат к списку