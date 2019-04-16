Правнук Сталина назвал моральными уродами оправдавающих репрессии
16:00 16.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правнук Сталина назвал дегенератами оправдавших сталинские репрессии. Ранее «Левада-центр» представил результаты опроса, согласно которому 46 процентов респондентов считают оправданными жертвы советского народа в сталинскую эпоху.
Яков Джугашвили заявил радиостанции «Говорит Москва», что его покоробили эти данные.
«Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46 процентов считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости».
По данным «Левада-центра», в целом уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд. Его роль в истории положительно оценивают 70% респондентов.
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