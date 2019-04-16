"Укрнафта" выиграла в международном арбитраже спор с РФ из-за имущества в Крыму
16:32 16.04.2019 Источник: РБК
Международный арбитраж 12 апреля постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества украинской компании «Укрнафта» в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом сообщается на сайте «Укрнафта». Также с России взыщут более $3,5 млн арбитражных расходов.
Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках. РБК
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