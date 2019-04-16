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Лыжный поход московских школьников к Северному полюсу отменили в последний момент

16:22 16.04.2019

Большая арктическая экспедиция московских школьников к Северному полюсу не состоится в связи с тем, что дрейфующая станция «Барнео», которая должна была стать одной из локаций путешествия, не будет работать. 14 старшеклассников, прошедшие специальный отбор в школах Москвы, в нынешнем году в Арктику не попадут уже точно, будет ли у них шанс попробовать свои силы в конкурсе еще раз - пока неизвестно.

Как уже сообщала «НГ» в школах Москвы в ходе специального конкурса были выбраны старшеклассники, которые были готовы участвовать в походе Арктику. Команда состояла из двух экспедиционных отряда – «Барнео» и «Полюс», в каждом из которых было по 7 человек. Участники «Барнео» должны были проводить эксперименты и опыты на одноименной научно-исследовательской станции в Центральной Арктике. Участники «Полюса» на лыжах планировали отправиться к Северному полюсу. После формирования отрядов их участники прошли серию тренировок и учебно-тренировочных сборов, за несколько дней до старта экспедиции, в частности, они учились преодолевать арктические полыньи. Вылет на Шпицберген был намечен сначала на 10 апреля, затем был перенесен, а затем экспедиция была и вовсе отменена.

«Организаторы ледовой станции «Барнео»… объявили, что в этом году дрейфующая станция «Барнео» работать не будет, и что все апрельские проекты, связанные с Северным полюсом, отменяются. Сотни спортсменов-экстремалов, ученых-исследователей поставлены перед фактом: их планам на этот год осуществиться не суждено, – сообщил руководитель экспедиции полярник Матвей Шпаро. – Возможность работы обоих отрядов экспедиции: лыжного «Полюс» и научного «Барнео», безопасность лыжного перехода полностью зависит от существования станции. Грустно. Очень грустно. Жалко ребят, которые прошли через все тернии и уже начали делать первые шаги к вершине планеты... Но наша экспедиция – не детское мероприятие. Не следует повторять слово «жалко». Надо сосредоточиться и ответить на вопрос: что для тебя Северный полюс – точка на карте, вопрос престижа или цель, за которою стоит бороться?»

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