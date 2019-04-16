В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья в РФ
17:00 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно пояснительным материалам, законопроектом "вводится и подробно регулируется институт проекта реновации, определяются его типы, виды и формы реализации". Авторы отмечают, что "в настоящее время имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ". Разработчики указывают, что "проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне".
Авторы отмечают, что законопроект "предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, на получение равнозначного жилого помещения". При этом под реновацию не попадут дома, включенные в программу капитального ремонта.
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