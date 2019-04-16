Надежда Савченко будет участвовать осенью в выборах в Раду
17:12 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Обвиняемая в подготовке терактов Надежда Савченко будет участвовать осенью в парламентских выборах. Об этом сообщила замглавы ее партии Татьяна Проторченко в эфире телеканала «112 Украина».
Суд в Киевской области накануне не успел продлить арест Надежде Савченко и главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану, поэтому ночью их освободили в зале суда. Теперь новое ходатайство об избрании меры пресечения может подать в суд прокуратура.
Депутат Надежда Савченко заявила, что вернется на работу в Верховную Раду на следующей неделе. Эхо Москвы
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