На Amazon выросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
17:32 16.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Amazon после пожара подскочили продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Об этом сообщает телеканал BFM ТV.
По его данным, произведение французского писателя после сильнейшего пожара в Нотр-Даме вошёл в топ-10 сайта Amazon по числу продаж в стране. Кроме того, активизировался спрос на туристические путеводители по Парижу, которые рассказывают об истории собора.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл накануне вечером. В результате обрушился шпиль и часы. Кроме того, сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пострадали двое полицейских и один пожарный. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. Говорит Москва
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