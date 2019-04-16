На Amazon выросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Amazon после пожара подскочили продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Об этом сообщает телеканал BFM ТV.

По его данным, произведение французского писателя после сильнейшего пожара в Нотр-Даме вошёл в топ-10 сайта Amazon по числу продаж в стране. Кроме того, активизировался спрос на туристические путеводители по Парижу, которые рассказывают об истории собора.



Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл накануне вечером. В результате обрушился шпиль и часы. Кроме того, сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пострадали двое полицейских и один пожарный. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. Говорит Москва

