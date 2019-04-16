Россия завершила поставку Китаю истребителей Су-35
18:00 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с ранее подписанным контрактом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"В соответствии с контрактом все самолеты Су-35 поставлены инозаказчику", - сказали в ведомстве.
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