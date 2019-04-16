Россия не признает решение суда, обязавшего ее выплатить "Укрнафте" $44,4 млн
18:40 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не признает законность решения международного арбитража, обязавшего РФ выплатить украинской компании "Укрнафта" компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере 44,4 млн долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.
В Минюсте отметили, что "РФ планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии". По информации ведомства, российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", вынесенное 12 апреля международным арбитражем при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.
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