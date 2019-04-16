Обвиняемый в шпионаже норвежец Берг приговорен к 14 годам колонии строгого режима

19:20 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже. Защита не будет оспаривать решение суда, рассказал «Эху» адвокат Илья Новиков.

Новиков добавил, что Берг направит прошение о помиловании после вступления приговора в силу. Эхо Москвы

