Обвиняемый в шпионаже норвежец Берг приговорен к 14 годам колонии строгого режима
19:20 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже. Защита не будет оспаривать решение суда, рассказал «Эху» адвокат Илья Новиков.
Новиков добавил, что Берг направит прошение о помиловании после вступления приговора в силу. Эхо Москвы
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