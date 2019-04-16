Парламент Египта утвердил поправки к конституции, продлевающие полномочия президента
20:00 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Египта утвердил во вторник поправки к конституции, предусматривающие в том числе продление президентских полномочий. Об этом сообщил информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
Депутаты Палаты представителей проголосовали за изменение статьи, ограничивающей мандат главы государства двумя сроками по четыре года.
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