В случае победы на выборах Порошенко обещал отправить в отставку всех губернаторов

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов в случае победы на выборах. Об этом действующий президент Украины заявил в прямом эфире на телеканале «112 Украина».

«Все главы областных администраций уйдут в отставку, а на их места будут назначены лидеры объединённых территориальных общин, которые уже показали свою эффективность и заслуживают повышения», — сказал Порошенко.



Он отметил, что результаты голосования в первом туре показали, насколько население недовольно действиями власти на местах.



Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. Оппонентом Порошенко будет шоумен Владимир Зеленский. Говорит Москва

