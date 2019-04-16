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В случае победы на выборах Порошенко обещал отправить в отставку всех губернаторов

22:00 16.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов в случае победы на выборах. Об этом действующий президент Украины заявил в прямом эфире на телеканале «112 Украина».

«Все главы областных администраций уйдут в отставку, а на их места будут назначены лидеры объединённых территориальных общин, которые уже показали свою эффективность и заслуживают повышения», — сказал Порошенко.

Он отметил, что результаты голосования в первом туре показали, насколько население недовольно действиями власти на местах.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. Оппонентом Порошенко будет шоумен Владимир Зеленский.  Говорит Москва

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