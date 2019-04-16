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НОВОСТИ

Слушания по вопросу строительства новой ветки метро состоялись в 8 районах Москвы

22:33 16.04.2019

В Москве прошли общественные слушания на тему строительства новой Коммунарской линии метро. 16 апреля жители восьми районов обсуждали проект продолжения линии от проектируемой станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». Горожане высказывали проектировщикам свои соображения относительно предложенного варианта строительства новой ветки, которые будут затем учтены. За счет строительства Коммунарской линии планируется разгрузить южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток метрополитена. «Улучшится ситуация на дорогах на юго-западе Москвы: их загрузка уменьшится ориентировочно на 15-20% за счет того, что часть автомобилистов пересядет на городской транспорт», - отмечает глава научно-проектного объединения транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игорь Бахирев. По данным эксперта, сейчас в пешеходной доступности от новых станций метро проживают примерно 200 тыс. горожан, а трудятся около 65 тыс. москвичей.

Сначала планируется построить участок Коммунарской линии от станции «Улица Новаторов» до «Столбово», завершение строительства всей ветки  предполагается в 2023 году. Линия будет глубокого заложения - тоннели будут прокладываться  под землей на глубине 30 метров, что сделает строительство ветки безопасной для существующей застройки.

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