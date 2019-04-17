Госдума обсудит ужесточение наказания до 15 лет лишения свободы за "пьяные" ДТП
07:00 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду перед отчетом правительства РФ намерена рассмотреть в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения ДТП, в результате которого пострадали или погибли люди. Инициатива была внесена представителями обеих палат Федерального собрания и поддержана всеми думскими фракциями.
Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, проектом закона вносятся поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которыми регулируется ответственность за совершение дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего срок лишения свободы предлагается повысить с действующих 4 лет до 3-7 лет, при гибели человека - с 2-7 лет до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с 4-9 лет до 8-15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ ужесточается наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.
Авторы считают необходимым приравнять ответственность за "пьяные" ДТП с летальным исходом к уголовному наказанию за умышленное убийство, добавил Пискарев. По его словам, "это будет справедливо по отношению к тем, кто в состоянии опьянения не может себя сдержать и все равно садится за руль".
Концепция закона поддержана правительством и Верховным судом, во вторник документ был рекомендован к принятию профильным комитетом Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству. Его председатель Павел Крашенинников отметил, что за два последних года "смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом", "значительным остается и число пострадавших по вине лиц, находившихся в состоянии опьянения, - свыше 22 тысяч человек в 2018 году".
Он отметил, что "большое количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за ДТП в состоянии опьянения, вновь садятся за руль в нетрезвом виде", при этом ко многим осужденным за указанные преступления "применяются наказания ниже нижнего порога санкций, установленных в УК РФ, либо условное осуждение". Эти показатели свидетельствуют о "недостаточной эффективности превентивного воздействия уголовных норм в части наказания за преступные нарушения ПДД в состоянии опьянения", заключил Крашенинников.
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