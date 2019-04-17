Петербургский Союз реставраторов готов помочь возрождению Нотр-Дама
07:08 17.04.2019 Источник: REGNUM
Союз реставраторов Санкт-Петербурга готов участвовать в работах по восстановлению сгоревшего собора Парижской Богоматери, сообщает 16 апреля пресс-служба союза.В Петербургское генконсульство Франции уже направлено письмо, в котором помимо выражения сочувствия указано на имеющийся у российских реставраторов опыт промышленного альпинизма и работы на сгоревших куполах.
В тексте письма поясняется, что эксперты союза имеют практический опыт восстановления купола Троицкого собора в Петербурге, пострадавшего в аналогичной ситуации в 2006 году.
«Также эксперты Союза реставраторов Санкт-Петербурга готовы оказать содействие в консультировании по составлению проектной документации и технологической карты для работ по восстановлению поврежденных площадей парижского храма», — говорится в письме.
НОВОСТИ
- 07:54 17.04.2019
- Вашингтон и Варшава приближаются к договоренности о создании базы США в Польше - Bloomberg
- 07:40 17.04.2019
- Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана
- 07:28 17.04.2019
- США и Турция не смогли преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой С-400 - газета
- 07:16 17.04.2019
- Конгресс США движим местью и понятия не имеет, что происходит в России и в мире - Дерипаска
- 07:00 17.04.2019
- Госдума обсудит ужесточение наказания до 15 лет лишения свободы за "пьяные" ДТП
- 22:40 16.04.2019
- Руководство Facebook продавало и обменивало личные данные пользователей соцсети - NBC
- 22:33 16.04.2019
- Слушания по вопросу строительства новой ветки метро состоялись в 8 районах Москвы
- 22:00 16.04.2019
- В случае победы на выборах Порошенко обещал отправить в отставку всех губернаторов
- 21:20 16.04.2019
- "Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску" как лучший балетный спектакль
- 20:40 16.04.2019
- Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения задержанных Россией военных моряков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать