Петербургский Союз реставраторов готов помочь возрождению Нотр-Дама

07:08 Источник: REGNUM

Союз реставраторов Санкт-Петербурга готов участвовать в работах по восстановлению сгоревшего собора Парижской Богоматери, сообщает 16 апреля пресс-служба союза.

В Петербургское генконсульство Франции уже направлено письмо, в котором помимо выражения сочувствия указано на имеющийся у российских реставраторов опыт промышленного альпинизма и работы на сгоревших куполах.

В тексте письма поясняется, что эксперты союза имеют практический опыт восстановления купола Троицкого собора в Петербурге, пострадавшего в аналогичной ситуации в 2006 году.