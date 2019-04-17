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Петербургский Союз реставраторов готов помочь возрождению Нотр-Дама

07:08 17.04.2019 Источник: REGNUM

Союз реставраторов Санкт-Петербурга готов участвовать в работах по восстановлению сгоревшего собора Парижской Богоматери, сообщает 16 апреля пресс-служба союза.

В Петербургское генконсульство Франции уже направлено письмо, в котором помимо выражения сочувствия указано на имеющийся у российских реставраторов опыт промышленного альпинизма и работы на сгоревших куполах.

В тексте письма поясняется, что эксперты союза имеют практический опыт восстановления купола Троицкого собора в Петербурге, пострадавшего в аналогичной ситуации в 2006 году.

«Также эксперты Союза реставраторов Санкт-Петербурга готовы оказать содействие в консультировании по составлению проектной документации и технологической карты для работ по восстановлению поврежденных площадей парижского храма», — говорится в письме.

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