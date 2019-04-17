США и Турция не смогли преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой С-400 - газета

07:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник американская газета "Уолл-стрит джорнэл".

"По словам официальных лиц, США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе", - констатируется в материале. В нем отмечается, что данную тему обсуждали ранее на этой неделе в Вашингтоне представители США и Турции. Ее касались, в частности, на состоявшейся в понедельник встрече президент СШАи министр финансов и казначейства Турции

В публикации приводятся слова официального представителя президента Турции. Он выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400. "Санкции будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям", - сказал он. "Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", - добавил Калын.

Издание отмечает, что в Турции, вероятнее всего, начнут развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев. Как констатируется в материале, "это оставляет мало времени для решения спорного вопроса".

Калын отметил, что Анкара не исключает возможности также приобрести и американские ЗРК Patriot ("Пэтриот"). Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400. "Было бы интересно проверить, какие из них лучше", - приводятся в материале его слова. Калын выразил уверенность в том, что "С-400 поступят в Турцию".