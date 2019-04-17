США и Турция не смогли преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой С-400 - газета
07:28 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник американская газета "Уолл-стрит джорнэл".
"По словам официальных лиц, США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе", - констатируется в материале. В нем отмечается, что данную тему обсуждали ранее на этой неделе в Вашингтоне представители США и Турции. Ее касались, в частности, на состоявшейся в понедельник встрече президент США Дональд Трамп и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.
В публикации приводятся слова официального представителя президента Турции Ибрагима Калына. Он выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400. "Санкции будут контрпродуктивными и приведут к негативным последствиям", - сказал он. "Всем следует понимать, что у Турции имеется обоснованная обеспокоенность относительно безопасности", - добавил Калын.
Издание отмечает, что в Турции, вероятнее всего, начнут развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев. Как констатируется в материале, "это оставляет мало времени для решения спорного вопроса".
Калын отметил, что Анкара не исключает возможности также приобрести и американские ЗРК Patriot ("Пэтриот"). Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400. "Было бы интересно проверить, какие из них лучше", - приводятся в материале его слова. Калын выразил уверенность в том, что "С-400 поступят в Турцию".
НОВОСТИ
- 07:54 17.04.2019
- Вашингтон и Варшава приближаются к договоренности о создании базы США в Польше - Bloomberg
- 07:40 17.04.2019
- Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана
- 07:16 17.04.2019
- Конгресс США движим местью и понятия не имеет, что происходит в России и в мире - Дерипаска
- 07:08 17.04.2019
- Петербургский Союз реставраторов готов помочь возрождению Нотр-Дама
- 07:00 17.04.2019
- Госдума обсудит ужесточение наказания до 15 лет лишения свободы за "пьяные" ДТП
- 22:40 16.04.2019
- Руководство Facebook продавало и обменивало личные данные пользователей соцсети - NBC
- 22:33 16.04.2019
- Слушания по вопросу строительства новой ветки метро состоялись в 8 районах Москвы
- 22:00 16.04.2019
- В случае победы на выборах Порошенко обещал отправить в отставку всех губернаторов
- 21:20 16.04.2019
- "Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску" как лучший балетный спектакль
- 20:40 16.04.2019
- Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения задержанных Россией военных моряков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать