Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана
07:40 17.04.2019 Источник: Интерфакс
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен примет участие в предстоящих переговорах по Сирии в Нур-Султане 25-26 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Спецпосланник будет (на переговорах - ИФ-К)", - подтвердил А.Смадияров. По его словам, информация о намерении Г.Педерсена участвовать в переговорах поступила от российской стороны.
Накануне МИД Казахстана сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии на площадке столицы Казахстана пройдет 25-26 апреля.
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