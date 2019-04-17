Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана

07:40 Источник: Интерфакс

Спецпосланник ООН по Сириипримет участие в предстоящих переговорах по Сирии в Нур-Султане 25-26 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель МИД Казахстана

"Спецпосланник будет (на переговорах - ИФ-К)", - подтвердил А.Смадияров. По его словам, информация о намерении Г.Педерсена участвовать в переговорах поступила от российской стороны.

Накануне МИД Казахстана сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии на площадке столицы Казахстана пройдет 25-26 апреля.