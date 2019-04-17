0
0
56
НОВОСТИ

Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана

07:40 17.04.2019 Источник: Интерфакс

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен примет участие в предстоящих переговорах по Сирии в Нур-Султане 25-26 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Спецпосланник будет (на переговорах - ИФ-К)", - подтвердил А.Смадияров. По его словам, информация о намерении Г.Педерсена участвовать в переговорах поступила от российской стороны.

Накануне МИД Казахстана сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии на площадке столицы Казахстана пройдет 25-26 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:54 17.04.2019
Вашингтон и Варшава приближаются к договоренности о создании базы США в Польше - Bloomberg
0
22
07:28 17.04.2019
США и Турция не смогли преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой С-400 - газета
0
92
07:16 17.04.2019
Конгресс США движим местью и понятия не имеет, что происходит в России и в мире - Дерипаска
0
115
07:08 17.04.2019
Петербургский Союз реставраторов готов помочь возрождению Нотр-Дама
0
126
07:00 17.04.2019
Госдума обсудит ужесточение наказания до 15 лет лишения свободы за "пьяные" ДТП
0
143
22:40 16.04.2019
Руководство Facebook продавало и обменивало личные данные пользователей соцсети - NBC
0
485
22:33 16.04.2019
Слушания по вопросу строительства новой ветки метро состоялись в 8 районах Москвы
0
495
22:00 16.04.2019
В случае победы на выборах Порошенко обещал отправить в отставку всех губернаторов
0
494
21:20 16.04.2019
"Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску" как лучший балетный спектакль
0
504
20:40 16.04.2019
Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения задержанных Россией военных моряков
0
547

Возврат к списку