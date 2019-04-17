Вашингтон и Варшава приближаются к договоренности о создании базы США в Польше - Bloomberg

07:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента СШАи власти Польши приближаются к договоренности в консультациях, касающихся размещения военной базы США на территории республики. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.

По словам его источников, если стороны придут к единому мнению, президент США Дональд Трамп может осенью текущего года посетить Польшу. Как отмечается в материале, ранее планировалось, что премьер-министр Польшиприбудет в Вашингтон на этой неделе для обсуждения данного вопроса с помощником американского лидера по национальной безопасности. По сведениям агентства, визит Моравецкого в американскую столицу отложен, он посетит Нью- Йорк и Чикаго (штат Иллинойс).

В публикации говорится, что Вашингтон и Варшава пока еще не пришли к единому мнению о том, будет идти речь о непосредственном создании военного объекта США в стране или о постепенном наращивании американского военного присутствия в республике. По сведениям агентства, представители США и Польши сейчас уже не считают целесообразным дать базе название "Форт Трамп". Эту возможность обсуждали ранее.

По сведениям агентства, Трамп пока не выразил однозначно свое мнение относительно указанных планов. По словам источников, глава Белого дома рассматривает возможность потребовать, чтобы страны, в которых находятся военные базы США, не только сами полностью покрывали все расходы на них, но и выплачивали дополнительные средства за то, что объекты размещены на их территории.

В публикации приводятся слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, который подтвердил, что стороны проводят консультации относительно присутствия американских сил в Польше, однако отказался представить подробности.