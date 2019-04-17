Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

08:13 Источник: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Это будет 11-й отчет кабинета перед депутатами. Нынешний состав правительства - 10 вице-премьеров и 21 министр - был утвержден президентом 18 мая 2018 года.

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом, была предложена президентом РФ Д.Медведевым 5 ноября 2008 г. в его послании Федеральному Собранию.

В преддверии нынешнего отчета о результатах деятельности кабмина за 2018 год Д.Медведев провел традиционную серию консультаций с представителями парламентских фракций.

"По форме отчёт будет прежним, выступление председателя правительства с докладом продлится около часа", - сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

После того, как глава кабинета министров выступит с речью, депутаты парламентских фракций смогут задать ему вопросы.

"Если говорить о содержании отчёта, то в нём будет представлена наиболее полная и актуальная информация о ключевых решениях, принятых правительством в 2018 году, о мерах по реализации национальных целей и национальных проектов. Речь пойдёт о состоянии дел во всех областях экономики и жизни государства, в частности, о различных сферах промышленности, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, экологии, демографии, здравоохранении, образовании, зарплатах, науке, культуре, спорте. Будут отмечены успехи отдельных регионов", - сказал пресс-секретарь.

По словам О.Осипова, отчет будет сопровождаться информационной графикой, которой будут представлены как основные показатели, достигнутые в 2018 году в различных сферах работы правительства, так и цели, и задачи на перспективу.

На традиционных встречах с парламентскими фракциями, в частности с представителями ЛДПР, обсуждались вопросы развития транспортного машиностроения, нестационарной уличной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции.

С фракцией КПРФ премьер обсудил вопросы экономической политики и промышленного развития, а также системного развития науки и образования.

Вопросы реализации национального проекта "Экология", а также усиления адресной поддержки граждан, нуждающихся в помощи государства, стали темой встречи Д.Медведева с представителями фракции "Справедливая Россия".

Устойчивое развитие сельских территорий, а также развитие законодательства в целях обеспечения граждан качественными лекарственными средствами Д.Медведев обсудил с представителями партии "Единая Россия".