Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
09:05 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти южнокорейского Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель оператора судна - компании "Гранд-Шиппинг".
Российское судно водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в участок между опорами моста в Пусане 28 февраля. Оно получило повреждения и, по данным южнокорейских СМИ, пробило в мосту дыру размером пять на пять метров. До этого, отходя от причала, оно поцарапало пришвартованную рядом яхту. Капитан Seagrand был задержан.
"Сегодня вечером в 22:15 (15:15 мск) [российская] команда прилетает во Владивосток. Судно конфисковано мэрией Пусана, на нем теперь корейский экипаж", - сказал представитель "Гранд-Шиппинг".
По его словам, судебное заседание по делу против капитана Seagrand назначено на 23 апреля. Также выяснилось, что на задетых до столкновения с мостом яхтах три члена экипажа получили серьезные травмы.
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