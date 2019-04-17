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Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

09:05 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти южнокорейского Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель оператора судна - компании "Гранд-Шиппинг".

Российское судно водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в участок между опорами моста в Пусане 28 февраля. Оно получило повреждения и, по данным южнокорейских СМИ, пробило в мосту дыру размером пять на пять метров. До этого, отходя от причала, оно поцарапало пришвартованную рядом яхту. Капитан Seagrand был задержан.

"Сегодня вечером в 22:15 (15:15 мск) [российская] команда прилетает во Владивосток. Судно конфисковано мэрией Пусана, на нем теперь корейский экипаж", - сказал представитель "Гранд-Шиппинг".

По его словам, судебное заседание по делу против капитана Seagrand назначено на 23 апреля. Также выяснилось, что на задетых до столкновения с мостом яхтах три члена экипажа получили серьезные травмы.

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