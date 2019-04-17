Цена нефти Brent превысила $72 за баррель

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла до 72,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 72 долларов за баррель 8 ноября 2018 года. Волатильность на рынке обострилась в то время из-за санкций США против Ирана.

