Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики
10:05 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики. Как пишет газета Sydney Morning Herald, награду за основателя WikiLeaks получала лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган. Церемония проходила в Европарламенте в Страсбурге. Кандидатуру Ассанжа выдвинула объединенная фракция левых партий.
Сам австралиец находится в Лондоне под арестом. Он был задержан в посольстве Эквадора после того как южноамериканская страна отказала ему в предоставлении убежища. В отношении Ассанжа заведены дела сразу в нескольких странах. В том числе его экстрадиции добиваются США. Эхо Москвы
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