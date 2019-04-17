Порошенко намерен объявить в Донбассе пасхальное перемирие

12:20 Источник: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении 18 апреля объявить режим прекращения огня в Донбассе к Пасхальным праздникам.

"18 числа планируется объявить прекращение огня - Пасхальное прекращение огня. Мы надеемся, что, наконец, оно заработает", - сказал президент на телеканале "112. Украина" во вторник.



Предыдущее, объявленное 8 марта, перемирие неоднократно нарушалось сторонами конфликта.







