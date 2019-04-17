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Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов за недостоверные декларации о доходах

12:00 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за недостоверные декларации о доходах. Подготовлен проект соответствующего федерального закона, рассказал зам.начальника Управления при президенте по противодействию коррупции Александр Аникин. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен 19 апреля на заседании рабочей группы.  Эхо Москвы

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