Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов за недостоверные декларации о доходах
12:00 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за недостоверные декларации о доходах. Подготовлен проект соответствующего федерального закона, рассказал зам.начальника Управления при президенте по противодействию коррупции Александр Аникин. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен 19 апреля на заседании рабочей группы. Эхо Москвы
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