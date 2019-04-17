Песков не располагает информацией о якобы грядущей смене спикера Совфеда

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о якобы предстоящем переходе на другое место работы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Ничего не известно [об этом] в Кремле", - сказал он, напомнив, что в Совфеде уже отреагировали на сообщения об этом.

