Песков не располагает информацией о якобы грядущей смене спикера Совфеда
12:35 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не располагает информацией о якобы предстоящем переходе на другое место работы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ничего не известно [об этом] в Кремле", - сказал он, напомнив, что в Совфеде уже отреагировали на сообщения об этом.
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