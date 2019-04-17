Семьи при рождении третьего ребенка смогут получить 450 тыс. руб. на ипотеку

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ разрабатывает изменения в законодательство о единовременных выплатах в размере 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

"Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна льготная ипотека по ставке 6% на покупку жилья на первичном рынке. Кроме этого, мы будем погашать 450 тыс. рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родится третий и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги депутаты тоже в этом активно поучаствуют", - сказал Медведев.

