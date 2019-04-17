Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе, состояние тяжелое

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое. Об этом корр. ТАСС рассказал в среду главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Три минуты назад я разговаривал с министром здравоохранения Башкирии, никакого инсульта нет, как некоторые пишут. Дима в реанимационной палате, состояние тяжелое, но, как говорят врачи, стабильное", - сказал собеседник ТАСС, не уточнив причины госпитализации.



В свою очередь источник в медицинских кругах Башкирии рассказал ТАСС, что врачи диагностировали у Быкова предварительно острое нарушение мозгового кровообращения.

