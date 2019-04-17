Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе, состояние тяжелое
13:05 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое. Об этом корр. ТАСС рассказал в среду главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"Три минуты назад я разговаривал с министром здравоохранения Башкирии, никакого инсульта нет, как некоторые пишут. Дима в реанимационной палате, состояние тяжелое, но, как говорят врачи, стабильное", - сказал собеседник ТАСС, не уточнив причины госпитализации.
В свою очередь источник в медицинских кругах Башкирии рассказал ТАСС, что врачи диагностировали у Быкова предварительно острое нарушение мозгового кровообращения.
НОВОСТИ
- 14:00 17.04.2019
- Санкции против РФ вводятся нелегитимно, исходя из презумпции виновности Москвы - Медведев
- 13:32 17.04.2019
- Аварийность на объектах ЖКХ снизилась на 10% - глава Минстроя
- 13:20 17.04.2019
- В Афганистане может появиться представительство мусульманского благотворительного фонда из России
- 13:00 17.04.2019
- Семьи при рождении третьего ребенка смогут получить 450 тыс. руб. на ипотеку
- 12:35 17.04.2019
- Песков не располагает информацией о якобы грядущей смене спикера Совфеда
- 12:20 17.04.2019
- Порошенко намерен объявить в Донбассе пасхальное перемирие
- 12:05 17.04.2019
- Сотрудники Нотр-Дама затянули вызов пожарных на 23 минуты - BuzzFeed
- 12:00 17.04.2019
- Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов за недостоверные декларации о доходах
- 11:32 17.04.2019
- В пресс-службе Матвиенко отказались комментировать информацию о ее возможной отставке
- 11:20 17.04.2019
- На решение Трампа дать ход "делу Скрипалей" в США повлияла директор ЦРУ - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать