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Аварийность на объектах ЖКХ снизилась на 10% - глава Минстроя

13:32 17.04.2019 Источник: Интерфакс

Количество аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства по итогам отопительного сезона 2018-2019 гг. уменьшилось на 10% относительно показателя годом ранее, заявил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Можно констатировать, что количество инцидентов на всех видах сетей стало на 10% меньше. Это говорит о том, что коммунальная система каждый год работает лучше, показатели улучшаются. Это не может не радовать, хотя мы, конечно, понимаем, что в системе ЖКХ у нас достаточно много проблем", - сказал В.Якушев в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что планируется кардинальным образом пересмотреть стратегию развития ЖКХ страны.

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