В Афганистане может появиться представительство мусульманского благотворительного фонда из России
13:20 17.04.2019 Источник: НГ-Online
|
Посол Афганистана в Москве Латиф
Баханд. Фото с сайта Facebook.com
Как стало известно «НГ», в ходе встречи Латиф Баханд поблагодарил Рустама Хабибуллина и его благотворительный фонд за гуманитарную помощь, доставленную в декабре 2018 года в Афганистан: 20 т различных лекарственных препаратов получили афганцы, проживающие в пострадавших от войны районах страны.
В ходе беседы Рустам Хабибуллин и Латиф Баханд обсудили темы, связанные с развитием экономических, культурных и гуманитарных отношений между мусульманами Афганистана и России, в частности, Татарстана.
Рустам Хабибуллин выступил с предложением открытия представительства российского благотворительного исламского фонда в Кабуле. Посол Латиф Баханд выразил поддержку этой инициативе. По словам афганского дипломата, «сегодня необходимо развивать взаимоотношения между Россией и Афганистаном».
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 14:00 17.04.2019
- Санкции против РФ вводятся нелегитимно, исходя из презумпции виновности Москвы - Медведев
- 13:32 17.04.2019
- Аварийность на объектах ЖКХ снизилась на 10% - глава Минстроя
- 13:05 17.04.2019
- Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе, состояние тяжелое
- 13:00 17.04.2019
- Семьи при рождении третьего ребенка смогут получить 450 тыс. руб. на ипотеку
- 12:35 17.04.2019
- Песков не располагает информацией о якобы грядущей смене спикера Совфеда
- 12:20 17.04.2019
- Порошенко намерен объявить в Донбассе пасхальное перемирие
- 12:05 17.04.2019
- Сотрудники Нотр-Дама затянули вызов пожарных на 23 минуты - BuzzFeed
- 12:00 17.04.2019
- Правительство предлагает досрочно лишать полномочий депутатов за недостоверные декларации о доходах
- 11:32 17.04.2019
- В пресс-службе Матвиенко отказались комментировать информацию о ее возможной отставке
- 11:20 17.04.2019
- На решение Трампа дать ход "делу Скрипалей" в США повлияла директор ЦРУ - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать