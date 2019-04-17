В Афганистане может появиться представительство мусульманского благотворительного фонда из России

13:20 Источник: НГ-Online

Посол Афганистана в Москве Латиф

Баханд. Фото с сайта Facebook.com

Возможность открытия в Кабуле представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман России обсудили на встрече афганский посол в Москвеи гендиректор фонда

Как стало известно «НГ», в ходе встречи Латиф Баханд поблагодарил Рустама Хабибуллина и его благотворительный фонд за гуманитарную помощь, доставленную в декабре 2018 года в Афганистан: 20 т различных лекарственных препаратов получили афганцы, проживающие в пострадавших от войны районах страны.

В ходе беседы Рустам Хабибуллин и Латиф Баханд обсудили темы, связанные с развитием экономических, культурных и гуманитарных отношений между мусульманами Афганистана и России, в частности, Татарстана.

Рустам Хабибуллин выступил с предложением открытия представительства российского благотворительного исламского фонда в Кабуле. Посол Латиф Баханд выразил поддержку этой инициативе. По словам афганского дипломата, «сегодня необходимо развивать взаимоотношения между Россией и Афганистаном».

Андрей Серенко