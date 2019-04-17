Санкции против РФ вводятся нелегитимно, исходя из презумпции виновности Москвы - Медведев
14:00 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны, вводящие санкции против Москвы, на словах провозглашая приоритет международного права, действуют нелегитимно, исходя из презумпции абсолютной виновности РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.
"Под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые нелегитимные ограничения в отношении российских граждан и бизнеса. Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны", - заявил глава российского кабмина.
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