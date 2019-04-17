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НОВОСТИ

Санкции против РФ вводятся нелегитимно, исходя из презумпции виновности Москвы - Медведев

14:00 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, вводящие санкции против Москвы, на словах провозглашая приоритет международного права, действуют нелегитимно, исходя из презумпции абсолютной виновности РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

"Под надуманными и часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые нелегитимные ограничения в отношении российских граждан и бизнеса. Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны", - заявил глава российского кабмина.  

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