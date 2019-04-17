Внешний долг РФ сократился на $60 млрд

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Внешний долг России сократился на 60 млрд долларов. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.

Также премьер-министр сообщил об увеличении международных резервов России почти на 30 млрд долларов. Говорит Москва

