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НОВОСТИ

Внешний долг РФ сократился на $60 млрд

14:12 17.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Внешний долг России сократился на 60 млрд долларов. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.

Также премьер-министр сообщил об увеличении международных резервов России почти на 30 млрд долларов. Говорит Москва

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