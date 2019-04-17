Путин может рассмотреть вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга - Песков
14:32 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Путин может рассмотреть вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Московский городской суд приговорил норвежца к 14 годам в колонии строгого режима. Берг виновным себя не признает и намерен подать прошение о помиловании. Эхо Москвы
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