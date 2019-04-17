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Путин может рассмотреть вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга - Песков

14:32 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Путин может рассмотреть вопрос о  помиловании норвежца Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Московский городской суд приговорил норвежца к  14 годам в колонии строгого режима. Берг виновным себя не признает и намерен подать прошение о  помиловании.  Эхо Москвы

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