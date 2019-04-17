В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
15:53 17.04.2019
За ближайшие пять лет в Москве капитально отремонтируют 1/3 городских поликлиник, что позволит амбулаториям оказывать горожанам медицинские услуги по новому стандарту качества. По словам московского мэра Сергея Собянина, хотя материальная база поликлиник мегаполиса в хорошем состоянии, ее планируется еще улучшить и подкрепить комплексным ремонтом зданий. «Задача очень сложная, потому что нам нужно это делать, не прекращая прием пациентов, - уточнил градоначальник. - К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно».
В результате через несколько лет в Москве капитально отремонтируют 135 поликлиник. Ремонт позволит обновить инженерные системы зданий амбулаторий, сформировать комфортные пространства для пациентов и врачей, а также создать нужные условия для размещения современного медицинского оборудования. Также в ближайшие годы в Москве построят 37 новых зданий поликлиник в районах, где сейчас не хватает амбулаторий.
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