ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании - ЕК

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выступает против новый санкций США против Кубы и готов защищать от них свои компании. Об этом заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.

"Евросоюз выражает свою оппозицию односторонним торговым мерам США против Кубы и готов защитить европейские компании от их действия. Мы готовы принять ответные меры", - заявил он.



Ранее во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на официальный американский источник, что Соединенные Штаты намерены в среду объявить о новых санкциях в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

