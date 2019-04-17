ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании - ЕК
16:00 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз выступает против новый санкций США против Кубы и готов защищать от них свои компании. Об этом заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.
"Евросоюз выражает свою оппозицию односторонним торговым мерам США против Кубы и готов защитить европейские компании от их действия. Мы готовы принять ответные меры", - заявил он.
Ранее во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на официальный американский источник, что Соединенные Штаты намерены в среду объявить о новых санкциях в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
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