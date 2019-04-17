Москва передала Минску предложения по интеграции
16:12 17.04.2019 Источник: Газета.Ru
Москва передала Минску свои предложения по интеграции, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.
По его словам, интеграция двух стран должна быть более весомой.
Медведев отметил, что в настоящее время идет разговор о том, «каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой». Белорусская стороне определяется, что для нее является приемлемым, что менее приемлемым.
Премьер отметил, что такое сотрудничество двух стран должно быть в конечном счете взаимовыгодным. Газета.Ru
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