0
0
118
НОВОСТИ

Москва передала Минску предложения по интеграции

16:12 17.04.2019 Источник: Газета.Ru

Москва передала Минску свои предложения по интеграции, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

По его словам, интеграция двух стран должна быть более весомой.

Медведев отметил, что в настоящее время идет разговор о том, «каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой». Белорусская стороне определяется, что для нее является приемлемым, что менее приемлемым.

Премьер отметил, что такое сотрудничество двух стран должно быть в конечном счете взаимовыгодным.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 17.04.2019
В РФ будет создана система специального ухода за пожилыми людьми
0
24
17:00 17.04.2019
Зарплаты врачей и педагогов вузов выросли почти в 2 раза с 2013 года - Минтруд
0
46
16:32 17.04.2019
Путин вновь не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time
0
97
16:00 17.04.2019
ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании - ЕК
0
128
15:53 17.04.2019
В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
0
135
15:32 17.04.2019
Отстраненного президента Судана перевели в одиночную камеру тюрьмы в Хартуме
0
148
15:12 17.04.2019
СБУ сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб - СМИ
0
232
15:00 17.04.2019
На военном полигоне под Петербургом горят емкости с ГСМ - источник
0
183
14:32 17.04.2019
Путин может рассмотреть вопрос о помиловании норвежца Фруде Берга - Песков
0
222
14:12 17.04.2019
Внешний долг РФ сократился на $60 млрд
0
302

Возврат к списку