Москва передала Минску предложения по интеграции

16:12 Источник: Газета.Ru

Москва передала Минску свои предложения по интеграции, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

По его словам, интеграция двух стран должна быть более весомой.



Медведев отметил, что в настоящее время идет разговор о том, «каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой». Белорусская стороне определяется, что для нее является приемлемым, что менее приемлемым.



Премьер отметил, что такое сотрудничество двух стран должно быть в конечном счете взаимовыгодным. Газета.Ru

