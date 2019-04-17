Путин вновь не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

16:32 Источник: Meduza

Журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год. Как и в прошлом году, президент России Владимир Путин в список не вошел. До этого, однако, он попадал в список шесть раз.

Категорию «Лидеры» в списке возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Кроме нее в этой категории, в частности, представлены президент США Дональд Трамп, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо. Meduza