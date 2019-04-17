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НОВОСТИ

Путин вновь не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

16:32 17.04.2019 Источник: Meduza

Журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год. Как и в прошлом году, президент России Владимир Путин в список не вошел. До этого, однако, он попадал в список шесть раз. 

Категорию «Лидеры» в списке возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Кроме нее в этой категории, в частности, представлены президент США Дональд Трамп, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан ГуайдоMeduza

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