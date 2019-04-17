Зарплаты врачей и педагогов вузов выросли почти в 2 раза с 2013 года - Минтруд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задача по обеспечению роста в два раза зарплат отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году, в целом выполнена. Зарплата врачей и преподавателей вузов выросла с 2013 по 2018 годы в 1,8 и 2 раза соответственно, педагогов общего образования, воспитателей детских садов и работников допобразования детей - в 1,3, 1,4, 1,7 раза, работников культуры - в 1,8 раза. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"С 2013 года по 2018 год заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего образования выросла соответственно в 1,8 и 2 раза, педагогических работников общего образования, дошкольных учреждений, дополнительного образования детей - соответственно в 1,3, 1,4, 1,7 раза, работников культуры - в 1,8 раза", - рассказали в министерстве.



В ведомстве добавили, что анализ данных Росстата по итогам за 2018 год позволяет констатировать, что поставленные президентом задачи были выполнены с учетом отклонения до 5 %.

