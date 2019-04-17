В РФ будет создана система специального ухода за пожилыми людьми

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

С 2020 года в РФ будет создаваться система специального ухода за пожилыми людьми. Речь идёт об условиях жизни, максимально приближенных к домашним. Об этом в ходе ежегодного отчёта в Госдуме рассказал Дмитрий Медведев.

«Если человеку уже трудно жить одному, и ему требуется уход, то будут созданы условия в сфере социального обеспечения», — сказал премьер-министр. Говорит Москва

