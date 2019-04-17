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Премьер назвал число бедных людей в России

17:32 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В России почти 19 миллионов бедных людей, — сказал сегодня премьер Дмитрий Медведев. Эту цифру он назвал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства.

Кроме того, Медведев анонсировал законопроект о погашении части ипотеки после рождения третьего ребенка. С инициативой выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в феврале выступил президент Владимир Путин. Эхо Москвы

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