Экс-президент Перу Гарсия скончался после попытки суицида - ТВ

18:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Перу (1985-1990, 2006-2011 гг.) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы. Об этом в среду сообщил телеканал "Телесур".

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он неожиданно выстрелил себе в голову.

