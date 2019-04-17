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Экс-президент Перу Гарсия скончался после попытки суицида - ТВ

18:02 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Перу (1985-1990, 2006-2011 гг.) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы. Об этом в среду сообщил телеканал "Телесур".

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он неожиданно выстрелил себе в голову.

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