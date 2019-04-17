Настоятель Нотр-Дам заявил, что собор закроется на "пять-шесть" лет
18:40 17.04.2019 Источник: Газета.Ru
Настоятель Нотр-Дам-де-Пари Патрик Шове заявил, что парижский собор закроется на «пять-шесть» лет, передает Associated Press.
Шове подчеркнул, что в результате пожара часть собора была «очень ослаблена», не уточнив, о каком именно сегменте Нотр-Дама идет речь.
Также настоятель добавил, что в настоящее время неизвестно, где будут работать 67 сотрудников собора во время его закрытия. Газета.Ru
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